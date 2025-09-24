https://1prime.ru/20250924/iran-862743307.html
Иран не будет вести диалог по ядерному вопросу при возобновлении санкций
2025-09-24T23:13+0300
2025-09-24T23:13+0300
2025-09-24T23:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_4b68bd5134aa23f013d930261352311f.jpg
ТЕГЕРАН, 24 сен – ПРАЙМ. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. "Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
