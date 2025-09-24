Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран не будет вести диалог по ядерному вопросу при возобновлении санкций - 24.09.2025, ПРАЙМ
Иран не будет вести диалог по ядерному вопросу при возобновлении санкций
Иран не будет вести диалог по ядерному вопросу при возобновлении санкций
2025-09-24T23:13+0300
2025-09-24T23:22+0300
ТЕГЕРАН, 24 сен – ПРАЙМ. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. "Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
23:13 24.09.2025 (обновлено: 23:22 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 24 сен – ПРАЙМ. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре.
"Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.
Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране
Вчера, 14:39
 
