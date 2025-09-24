https://1prime.ru/20250924/kompleks-862687232.html
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами
ДОНЕЦК, 24 сен – ПРАЙМ. Мемориальный комплекс шахты № 4/4-бис в Донецке, второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра, будет дополнен двумя объектами - интерактивным музеем, посвященным истории шахты и совершенных преступлений нацистов, и православным храмом, рассказал журналистам зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
"Принципиальное решение такое принято главой республики, согласовано с администрацией президента Российской Федерации. Мы сейчас ведем подготовительные работы. Предварительно согласована планировка будущего мемориала. Она включает, в том числе, музей, и будет создан православный храм. Все это будет в едином комплексе. Сейчас это только эскизное проектирование", - сказал Овсиенко.
Он добавил, что эскизное проектирование нужно для того, чтобы обосновать правильный и юридически законный путь комплексного развития прилегающей к комплексу территории, при этом концептуально вопрос строительства уже решен.
Шахта № 4/4-бис - шахтный шурф в Калининском районе Донецка, ставший местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.
В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по решению президента России Владимира Путина была завершена реконструкция мемориала донецкой шахты 4/4-бис в память о жертвах фашистских захватчиков. Более 75 тысяч тел мирных жителей было сброшено нацистами в шурф этой шахты во времена войны.
