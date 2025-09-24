Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/kompleks-862687232.html
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами
Мемориальный комплекс шахты № 4/4-бис в Донецке, второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра, будет дополнен двумя объектами -... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T03:03+0300
2025-09-24T03:03+0300
общество
экономика
донецк
денис пушилин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862687232.jpg?1758672185
ДОНЕЦК, 24 сен – ПРАЙМ. Мемориальный комплекс шахты № 4/4-бис в Донецке, второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра, будет дополнен двумя объектами - интерактивным музеем, посвященным истории шахты и совершенных преступлений нацистов, и православным храмом, рассказал журналистам зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. "Принципиальное решение такое принято главой республики, согласовано с администрацией президента Российской Федерации. Мы сейчас ведем подготовительные работы. Предварительно согласована планировка будущего мемориала. Она включает, в том числе, музей, и будет создан православный храм. Все это будет в едином комплексе. Сейчас это только эскизное проектирование", - сказал Овсиенко. Он добавил, что эскизное проектирование нужно для того, чтобы обосновать правильный и юридически законный путь комплексного развития прилегающей к комплексу территории, при этом концептуально вопрос строительства уже решен. Шахта № 4/4-бис - шахтный шурф в Калининском районе Донецка, ставший местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по решению президента России Владимира Путина была завершена реконструкция мемориала донецкой шахты 4/4-бис в память о жертвах фашистских захватчиков. Более 75 тысяч тел мирных жителей было сброшено нацистами в шурф этой шахты во времена войны.
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , донецк, денис пушилин, владимир путин
Общество , Экономика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин
03:03 24.09.2025
 
Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят двумя объектами

Мемориальный комплекс шахты No 4/4-бис в Донецке дополнят музейом и храмом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 24 сен – ПРАЙМ. Мемориальный комплекс шахты № 4/4-бис в Донецке, второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра, будет дополнен двумя объектами - интерактивным музеем, посвященным истории шахты и совершенных преступлений нацистов, и православным храмом, рассказал журналистам зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
"Принципиальное решение такое принято главой республики, согласовано с администрацией президента Российской Федерации. Мы сейчас ведем подготовительные работы. Предварительно согласована планировка будущего мемориала. Она включает, в том числе, музей, и будет создан православный храм. Все это будет в едином комплексе. Сейчас это только эскизное проектирование", - сказал Овсиенко.
Он добавил, что эскизное проектирование нужно для того, чтобы обосновать правильный и юридически законный путь комплексного развития прилегающей к комплексу территории, при этом концептуально вопрос строительства уже решен.
Шахта № 4/4-бис - шахтный шурф в Калининском районе Донецка, ставший местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.
В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по решению президента России Владимира Путина была завершена реконструкция мемориала донецкой шахты 4/4-бис в память о жертвах фашистских захватчиков. Более 75 тысяч тел мирных жителей было сброшено нацистами в шурф этой шахты во времена войны.
 
ЭкономикаОбществоДонецкДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала