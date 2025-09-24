"Корпорация СТС" согласна на передачу "Облкоммунэнерго" государству

https://1prime.ru/20250924/korporatsiya-862690730.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Коммунальный холдинг "Корпорация СТС" готов согласиться с передачей АО "Облкоммунэнерго", которое входит в него, в госсобственность в интересах урегулирования ситуации, сообщила пресс-служба холдинга. В заявлении "Корпорации СТС" говорится, что компания настаивает на правомерности всех своих действий и представила "исчерпывающие документальные доказательства" того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, раньше вхождения АО "Облкоммунэнерго" в корпоративную структуру. "Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, несвязанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду. Вместе с тем "Корпорация СТС" заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации", – следует из сообщения на сайте компании. Там также подчеркивают, что представители корпорации дают высокую оценку первым двум дням судебных слушаний по делу об активах. "Прокуратура утверждает, что при приватизации "Облкоммунэнерго" были допущены процедурные нарушения, а доходы от деятельности предприятия в дальнейшем использовались для расширения бизнеса. Исходя из этого, выдвигается требование о возврате связанных активов государству. При этом прокуратура справедливо отмечает: если "Корпорация СТС" документально подтвердит альтернативные источники финансирования других приобретений, претензии к соответствующим активам будут сняты", – поясняет пресс-служба. В материалы дела, говорят в корпорации, включены документы, подтверждающие отсутствие у Артема Бикова иностранного гражданства. "Артем Биков и Алексей Бобров являются добросовестными налоговыми резидентами Российской Федерации, ведут активную деятельность на территории России и последовательно поддерживают специальную военную операцию. "Корпорация СТС" выражает уверенность в том, что суд... вынесет справедливое, законное решение", – подытожили в компании. Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" Алексей Бобров. Была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, а также исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Надзорное ведомство заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим Генпрокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. Среди ответчиков по делу – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. В качестве третьих лиц по делу было привлечено более 100 человек и компаний, при этом с момента подачи искового заявления их число выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Предварительные заседания по иску состоялись 22 и 23 сентября, процесс по ходатайству представителей Генпрокуратуры был закрыт от прессы из-за наличия в гражданском деле налоговой и банковской тайн. Основные слушания по делу начнутся 29 сентября.

