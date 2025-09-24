https://1prime.ru/20250924/lavrov-862684671.html

Лавров начинает визит в Нью-Йорк

Лавров начинает визит в Нью-Йорк - 24.09.2025, ПРАЙМ

Лавров начинает визит в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начинает визит в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T00:20+0300

2025-09-24T00:20+0300

2025-09-24T00:20+0300

экономика

мировая экономика

иран

палестина

рф

сергей лавров

антониу гутерреш

василий небензя

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862684671.jpg?1758662409

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начинает визит в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В преддверии визита в МИД РФ сообщили, что график Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным - министр проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее рассказал, что среди прочего, Лавров в Нью-йорке планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Последний раз они проводили переговоры в июле "на полях" недели АСЕАН в Малайзии. С трибуны ООН Лавров выступит в субботу, 27 сентября. ПОДАРКИ НА ЮБИЛЕЙ Анонсируя визит Лаврова, в МИД отметили, что неделя высокого уровня уже в который раз "пройдет на фоне нарастающей турбулентности, фрагментации на мировой арене, "в основе которой в значительной степени лежит стремление "коллективного Запада" удержать свое ускользающее доминирование за счет неоколониальных методов, попыток навязать одиозную концепцию "миропорядка, основанного на правилах" и подчинить своей воле международные институты". "С учетом 80-летнего юбилея особое внимание будет уделено взыскательному анализу успехов и неудач ООН", - считают в российском министерстве. В своем выступлении Лавров изложит магистральные российские подходы по укреплению центральной роли ООН и "выстраиванию межгосударственного общения на основе взаимного уважения и суверенного равенства с опорой на принципы неделимой безопасности и недискриминационной экономической среды". А российская делегация будет фокусировать на продвижении объединительной повестки дня, укреплении основ многополярности, отстаивании справедливых подходов к урегулированию украинского, палестино-израильского и других острых кризисов, углублении сотрудничества со странами мирового большинства. Кроме того, как заявили в МИД, Россия на неделе высокого уровня будет энергично работать "в пользу расширения базы поддержки наших инициатив, нацеленных на выстраивание равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействие колониализму во всех его формах и проявлениях, борьбу с героизацией нацизма, недопущение милитаризации космического пространства". "В рамках юбилея российская сторона намерена проводить тезис о том, что всемирная Организация, несмотря на все чаще звучащую критику, является одним из главных достижений мирового сообщества. Она остается безальтернативным и проверенным временем остовом, стержнем глобальной архитектуры, наиболее действенным механизмом гармонизации интересов государств и поиска ответов на вызовы современности. Нам всем необходимо хранить и укреплять это общее достояние человечества, решительно отстаивать императив соблюдения принципов Устава организации во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи", - добавили в МИД. Формально "день рождения" ООН отмечается 24 октября. В этот день, получивший название День ООН, вступил в силу Устав ООН, организация официально появилась на свет с момента ратификации этого документа большинством участников, в том числе, пятью постоянными членами СБ ООН. ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА, ИРАН И УКРАИНА Как ожидается, основными темами на предстоящих в Генассамблее ООН общеполитических дебатах, станут палестино-израильский конфликт, ситуация вокруг иранской ядерной сделки, вопросы безопасности на европейском континенте и конфликт на Украине. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Позже о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе главе палестинской администрации Махмуду Аббасу. Выступать перед Генассамблеей он будет по видеосвязи. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Еще больший раскол в Совбезе ООН случился из-за дискуссий о восстановлении или невосстановлении международных санкций против Ирана. На прошлой неделе страны "евротройки" (Великобритания, Франция и ФРГ) попытались добиться через Совет безопасности ООН возвращения международных санкций против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Еще в конце августа "евротройка" обратилась в Совбез ООН в связи с тем, что Иран якобы не исполняет свои обязательства по СВПД, поэтому санкции, по их мнению, нужно восстановить. После этого, Южная Корея внесла и поставила на голосование в Совбезе проект резолюции, который предполагал сохранение режима отмены прежних санкционных резолюций, но документ не был принят. Ожидается, что после 27 сентября западные страны могут объявить о том, что международные санкции "восстановлены". При этом, Россия и Китай, как участники "шестерки" переговорщиков по иранской сделке считают, что европейцы действуют не только провокационно, но и незаконно, а обвинения Ирана в несоблюдении СВПД несостоятельны, поскольку первыми из соглашения вышли США в 2018 году, а все шаги, которые совершал Иран после этого, являются ответом на несоблюдение именно Штатами своих обязательств. С технической точки зрения, Россия и Китай считают, что обращение Великобритании, Франции и ФРГ в Совбез о восстановлении санкций не может считаться уведомлением по смыслу соответствующего параграфа резолюции, предполагающего snapback, а соответственно, поставленный на голосование и не принятый проект резолюции Южной Кореи не отвечает требованиям резолюции 2231 и априори не может привести к восстановлению ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана, а также не накладывает на другие страны никаких обязательств по реанимированию прошлых ограничений в отношении Ирана. Тем не менее, сложность процедурных особенностей в Совбезе может привести к тому, что часть стран последует примеру "евротройки" и введут санкции против Ирана. В Москве подчеркивают, что для решения сложившейся с санкциями ситуации есть и оно в находящемся "на столе" российско-китайском проекте резолюции СБ ООН о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев. Предложения России и Китая, подчеркивают в МИД, дают возможность создать условия для реализации договоренностей между Ираном и МАГАТЭ. Не менее ожесточенные споры в последние недели шли в Совбезе ООН и о ситуации с безопасностью на европейском континенте в контексте украинского кризиса. В понедельник по запросу Эстонии прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Неделей ранее экстренное заседание прошло по запросу Польши, которую поддержали все европейские страны в Совете: Великобритания, Словения, Дания, Греция и Франция. Встреча была запрошена из-за инцидента с БПЛА, ранее польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

иран

палестина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, палестина, рф, сергей лавров, антониу гутерреш, василий небензя, оон, совбез, мид