Минфин сообщил о допкапитализации ФРП для льготного заемного финансирования

2025-09-24T10:08+0300
2025-09-24T10:08+0300
2025-09-24T10:09+0300
экономика
минфин
финансы
россия
фрп
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в 2026-2028 годы, сообщает Минфин России. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Минфин предусмотрел в проекте бюджета на соответствующий период около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В том числе, как указано в сообщении, "будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 75,2 млрд рублей". Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, поясняет министерство. Кроме того, в проекте бюджета на трехлетку предусматриваются средства на реализацию федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в объеме 40,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
