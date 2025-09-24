Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин сообщил о допкапитализации ФРП для льготного заемного финансирования - 24.09.2025
Минфин сообщил о допкапитализации ФРП для льготного заемного финансирования
2025-09-24T10:08+0300
2025-09-24T10:09+0300
экономика
минфин
финансы
россия
фрп
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в 2026-2028 годы, сообщает Минфин России. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Минфин предусмотрел в проекте бюджета на соответствующий период около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В том числе, как указано в сообщении, "будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 75,2 млрд рублей". Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, поясняет министерство. Кроме того, в проекте бюджета на трехлетку предусматриваются средства на реализацию федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в объеме 40,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
минфин, финансы, россия, фрп
Экономика, Минфин, Финансы, РОССИЯ, ФРП
10:08 24.09.2025 (обновлено: 10:09 24.09.2025)
 
Минфин сообщил о допкапитализации ФРП для льготного заемного финансирования

Минфин: докапитализация ФРП для льготного заемного финансирования составит 75,2 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в 2026-2028 годы, сообщает Минфин России.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
Минфин предусмотрел в проекте бюджета на соответствующий период около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В том числе, как указано в сообщении, "будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 75,2 млрд рублей". Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, поясняет министерство.
Кроме того, в проекте бюджета на трехлетку предусматриваются средства на реализацию федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в объеме 40,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
