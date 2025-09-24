https://1prime.ru/20250924/moshennichestvo-862710108.html

Экс-гендиректор "дочки" "Облкоммунэнерго" не признает вину

Экс-гендиректор "дочки" "Облкоммунэнерго" не признает вину - 24.09.2025, ПРАЙМ

Экс-гендиректор "дочки" "Облкоммунэнерго" не признает вину

Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T14:33+0300

2025-09-24T14:33+0300

2025-09-24T14:33+0300

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/76483/03/764830324_0:22:424:261_1920x0_80_0_0_bdb099e18ca13b5d11bc4af501a1089c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, не признаёт вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я не признаю вину, прошу меня сделать по делу свидетелем", – сказал Боликов в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду.

https://1prime.ru/20250923/aktivy-862668262.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

екатеринбург