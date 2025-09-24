https://1prime.ru/20250924/moshennichestvo-862710108.html
Экс-гендиректор "дочки" "Облкоммунэнерго" не признает вину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, не признаёт вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я не признаю вину, прошу меня сделать по делу свидетелем", – сказал Боликов в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, не признаёт вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я не признаю вину, прошу меня сделать по делу свидетелем", – сказал Боликов в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду.
