Экс-гендиректор "дочки" "Облкоммунэнерго" не признает вину

2025-09-24T14:33+0300
2025-09-24T14:33+0300
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, не признаёт вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я не признаю вину, прошу меня сделать по делу свидетелем", – сказал Боликов в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду.
2025
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ
14:33 24.09.2025
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, подозреваемый в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, не признаёт вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я не признаю вину, прошу меня сделать по делу свидетелем", – сказал Боликов в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду.
