Стоимость нефти слегка растет в среду утром

2025-09-24T08:50+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром cлабо поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07% относительно уровня предыдущего закрытия, до 67,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 63,48 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 19 сентября сократились на 3,821 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по еженедельным запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

сша

