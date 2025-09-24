Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.09.2025
2025-09-24T08:50+0300
2025-09-24T08:50+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром cлабо поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07% относительно уровня предыдущего закрытия, до 67,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 63,48 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 19 сентября сократились на 3,821 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по еженедельным запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:50 24.09.2025
 
Стоимость нефти слегка растет в среду утром

Нефть слегка дорожает в среду после выхода данных API о снижении ее запасов в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Деньги, нефть
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром cлабо поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07% относительно уровня предыдущего закрытия, до 67,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 63,48 доллара.
Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 19 сентября сократились на 3,821 миллиона баррелей.
Позднее в среду также будут опубликованы данные по еженедельным запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
