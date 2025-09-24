https://1prime.ru/20250924/neft-862710981.html

Цены на нефть растут в среду днем

энергетика

нефть

рынок

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 1% на фоне планов ЕК по российской нефти и в ожидании снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% относительно предыдущего закрытия - до 68,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 64,11 доллара. Ранее в среду представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению пошлин ЕС на импорт российской нефти, и эти меры могут утвердить большинством голосов. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране за неделю по 19 сентября. За предыдущую неделю, по 12 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 1,5 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на оценку по запасам Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,8 миллиона баррелей.

