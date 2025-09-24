https://1prime.ru/20250924/neft-862710981.html
Цены на нефть растут в среду днем
Цены на нефть растут в среду днем - 24.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут в среду днем
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 1% на фоне планов ЕК по российской нефти и в ожидании снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:46+0300
2025-09-24T14:46+0300
2025-09-24T14:46+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 1% на фоне планов ЕК по российской нефти и в ожидании снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% относительно предыдущего закрытия - до 68,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 64,11 доллара. Ранее в среду представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению пошлин ЕС на импорт российской нефти, и эти меры могут утвердить большинством голосов. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране за неделю по 19 сентября. За предыдущую неделю, по 12 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 1,5 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на оценку по запасам Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250924/poshliny-862708389.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок
Цены на нефть растут в среду днем
Нефть дорожает на 1% в среду днем на ряде факторов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 1% на фоне планов ЕК по российской нефти и в ожидании снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% относительно предыдущего закрытия - до 68,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 64,11 доллара.
Ранее в среду представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению пошлин ЕС на импорт российской нефти, и эти меры могут утвердить большинством голосов.
Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране за неделю по 19 сентября. За предыдущую неделю, по 12 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 1,5 миллиона баррелей.
Инвесторы обратили внимание и на оценку по запасам Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,8 миллиона баррелей.
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть