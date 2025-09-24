https://1prime.ru/20250924/neft-862730069.html
Нефть дорожает вслед за данными о запасах сырья в США
2025-09-24T18:37+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост вслед за публикацией минэнерго США данных по коммерческим запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,94%, до 64,64 доллара. До публикации статистических данных Brent дорожала примерно на 0,3%, WTI - на 1,6%. Согласно минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 414,8 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 0,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
