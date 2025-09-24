https://1prime.ru/20250924/neft-862730069.html

Нефть дорожает вслед за данными о запасах сырья в США

Нефть дорожает вслед за данными о запасах сырья в США - 24.09.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает вслед за данными о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост вслед за публикацией минэнерго США данных по коммерческим запасам сырья в стране, свидетельствуют данные... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T18:37+0300

2025-09-24T18:37+0300

2025-09-24T18:37+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост вслед за публикацией минэнерго США данных по коммерческим запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,94%, до 64,64 доллара. До публикации статистических данных Brent дорожала примерно на 0,3%, WTI - на 1,6%. Согласно минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 414,8 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 0,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

https://1prime.ru/20250924/ssha-862726150.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша