Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель - 24.09.2025
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. | 24.09.2025
2025-09-24T18:53+0300
2025-09-24T18:53+0300
экономика
нефть
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.
2025
нефть
Экономика, Нефть
18:53 24.09.2025
 
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с 3 сентября

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.
