Венгрия покупает лишь 2,2% российского экспорта нефти, заявил Сийярто
Венгрия покупает лишь 2,2% российского экспорта нефти, заявил Сийярто - 24.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия покупает лишь 2,2% российского экспорта нефти, заявил Сийярто
Венгрия, которую хотят заставить отказаться от нефти из РФ, покупает лишь 2,2% российского экспорта, а лицемерные европейские страны через посредников - в разы... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:12+0300
2025-09-24T20:12+0300
2025-09-24T20:12+0300
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия, которую хотят заставить отказаться от нефти из РФ, покупает лишь 2,2% российского экспорта, а лицемерные европейские страны через посредников - в разы больше, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Некоторые пытаются заставить нас, венгров, оправдываться, ведь мы покупаем нефть и газ у России. Те, кто говорит об этом в Европе, пытаются этим эффектным и громким обвинением скрыть, что подавляющее большинство стран Западной Европы по-прежнему окольными путями покупают у России большие объёмы, например, нефти. Доказательством этого служит тот факт, что, по последним данным, в Венгрию идёт лишь 2,2% от общего объёма российского экспорта нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканал М1. Министр подчеркнул, что в последние годы европейские страны нарастили импорт нефти из Азии в 10-12 раз, это значит, что они "лицемерно" продолжают покупать российскую нефть, но обвиняют Венгрию, которая делает это открыто.
Венгрия покупает лишь 2,2% российского экспорта нефти, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия покупает 2,2% российского экспорта нефти, а ЕС намного больше