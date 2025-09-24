https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862731671.html
В Новороссийске 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ
В Новороссийске 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ
2025-09-24T19:08+0300
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. "Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.
