В Новороссийске 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ
Спецоперация на Украине
В Новороссийске 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ
Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. "Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.
19:08 24.09.2025
 
В Новороссийске 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын
© РИА Новости . Павел Лисицын
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.
"Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.
В Новороссийске ввели режим ЧС
В Новороссийске ввели режим ЧС
15:33
 
Заголовок открываемого материала