Песков прокомментировал потери ВСУ
2025-09-24T10:36+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
рф
всу
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВСУ несут большие потери на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "ВСУ несут большие потери", - сказал Песков в интервью радио РБК.
