Песков рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Песков рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

24.09.2025 - Россия идет вперед в зоне СВО аккуратно, чтобы минимизировать потери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия идет вперед в зоне СВО аккуратно, чтобы минимизировать потери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери", - сказал Песков в интервью радио РБК.

