Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы, и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - ред.) Путин и президент нашей страны ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет", - сказал Песков в интервью радио РБК.
