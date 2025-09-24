Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250924/peskov-862700044.html
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию
Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:42+0300
2025-09-24T10:42+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
владимир путин
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60c919ab4279ba9e0ab3f527a9c124ef.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы, и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - ред.) Путин и президент нашей страны ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862699818.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30177838ec4587f347c1d5a93b5227d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
10:42 24.09.2025
 
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы обеспечить свои интересы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Выход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы, и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - ред.) Путин и президент нашей страны ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
10:38
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковРОССИЯВладимир ПутинСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала