Песков рассказал о добровольческом ресурсе у России в ходе спецоперации
Песков рассказал о добровольческом ресурсе у России в ходе спецоперации
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Добровольческий ресурс достаточно высокий", - сказал Песков в интервью радио РБК.
