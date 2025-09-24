https://1prime.ru/20250924/peskov-862700156.html

Песков рассказал о добровольческом ресурсе у России в ходе спецоперации

2025-09-24T10:44+0300

спецоперация на украине

россия

дмитрий песков

сво

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Добровольческий ресурс достаточно высокий", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

