Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай
2025-09-24T10:46+0300
энергетика
россия
нефть
китай
дмитрий песков
газпром
пекин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай. "Договорились с Китаем - абсолютно беспрецедентный контракт был подписан, который рассчитан на многие годы и который не только обеспечит хороший экспортный потенциал для нашей соответствующей компании, но и станет хорошим драйвером для развития всех, скажем так, попутных регионов Российской Федерации, здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
китай
пекин
