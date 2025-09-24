https://1prime.ru/20250924/peskov-862700270.html

Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай

Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:46+0300

2025-09-24T10:46+0300

2025-09-24T10:46+0300

энергетика

россия

нефть

китай

дмитрий песков

газпром

пекин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай. "Договорились с Китаем - абсолютно беспрецедентный контракт был подписан, который рассчитан на многие годы и который не только обеспечит хороший экспортный потенциал для нашей соответствующей компании, но и станет хорошим драйвером для развития всех, скажем так, попутных регионов Российской Федерации, здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862700044.html

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, китай, дмитрий песков, газпром, пекин