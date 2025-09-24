Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай - 24.09.2025
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:46+0300
2025-09-24T10:46+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай. "Договорились с Китаем - абсолютно беспрецедентный контракт был подписан, который рассчитан на многие годы и который не только обеспечит хороший экспортный потенциал для нашей соответствующей компании, но и станет хорошим драйвером для развития всех, скажем так, попутных регионов Российской Федерации, здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
10:46 24.09.2025
 
Песков прокомментировал контракт о поставках энергоносителей из РФ в Китай

Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай.
"Договорились с Китаем - абсолютно беспрецедентный контракт был подписан, который рассчитан на многие годы и который не только обеспечит хороший экспортный потенциал для нашей соответствующей компании, но и станет хорошим драйвером для развития всех, скажем так, попутных регионов Российской Федерации, здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков в интервью радио РБК.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Энергетика РОССИЯ Нефть КИТАЙ Дмитрий Песков Газпром Пекин
 
 
Заголовок открываемого материала