Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Действия ВС РФ на фронте продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия", - сказал Песков в интервью радио РБК.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Действия ВС РФ на фронте продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия", - сказал Песков в интервью радио РБК.
