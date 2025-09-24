https://1prime.ru/20250924/peskov-862704195.html

Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО

Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО

Действия ВС РФ на фронте продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:48+0300

спецоперация на украине

россия

дмитрий песков

сво

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Действия ВС РФ на фронте продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

россия, дмитрий песков, сво