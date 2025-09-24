Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть - 24.09.2025
Энергетика
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть - 24.09.2025, ПРАЙМ
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть
Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти, эти меры могут утвердить большинством голосов, сообщил на... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:40+0300
2025-09-24T13:40+0300
энергетика
нефть
россия
брюссель
венгрия
словакия
ек
ес
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти, эти меры могут утвердить большинством голосов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы давно решили отказаться от российских энергоносителей, но теперь решили, что можем сделать больше шагов. В частности... глава Еврокомиссии предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти. Такое предложение поступит в соответствующие сроки", - сказал он. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, не будет включено в 19-й пакет санкций и может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
брюссель
венгрия
словакия
нефть, россия, брюссель, венгрия, словакия, ек, ес
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Брюссель, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕК, ЕС
13:40 24.09.2025
 
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть

Жилл: ЕК намерена представить предложение по повышению пошлин на импорт нефти из РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти, эти меры могут утвердить большинством голосов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Мы давно решили отказаться от российских энергоносителей, но теперь решили, что можем сделать больше шагов. В частности... глава Еврокомиссии предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти. Такое предложение поступит в соответствующие сроки", - сказал он.
По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, не будет включено в 19-й пакет санкций и может быть утверждено отдельно простым большинством голосов.
Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
ЭнергетикаНефтьРОССИЯБрюссельВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЕКЕС
 
 
