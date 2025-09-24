https://1prime.ru/20250924/poshliny-862708389.html
ЕК представит предложение по повышению пошлин на российскую нефть
2025-09-24T13:40+0300
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти, эти меры могут утвердить большинством голосов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы давно решили отказаться от российских энергоносителей, но теперь решили, что можем сделать больше шагов. В частности... глава Еврокомиссии предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти. Такое предложение поступит в соответствующие сроки", - сказал он. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, не будет включено в 19-й пакет санкций и может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
