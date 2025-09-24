Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сформирован необходимый уровень запасов топлива
энергетика
нефть
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, в стране сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, который используется для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости, сообщили в ведомстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо", - говорится в сообщении. В министерстве также заявляют, что в России "сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости".
2025
нефть
Энергетика, Нефть
20:00 24.09.2025
 
В России сформирован необходимый уровень запасов топлива

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, в стране сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, который используется для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости, сообщили в ведомстве.
"Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо", - говорится в сообщении.
В министерстве также заявляют, что в России "сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости".
На частных АЗС Сахалина зафиксировали снижение запасов топлива
06:37
 
ЭнергетикаНефть
 
 
