В России сформирован необходимый уровень запасов топлива
2025-09-24T20:00+0300
энергетика
нефть
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, в стране сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, который используется для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости, сообщили в ведомстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо", - говорится в сообщении. В министерстве также заявляют, что в России "сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости".
