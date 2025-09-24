https://1prime.ru/20250924/rossiya-862735012.html

В России сформирован необходимый уровень запасов топлива

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, в стране сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, который используется для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости, сообщили в ведомстве. "Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо", - говорится в сообщении. В министерстве также заявляют, что в России "сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости".

