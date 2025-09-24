https://1prime.ru/20250924/siyyarto-862725171.html

Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF

энергетика

нефть

венгрия

словакия

петер сийярто

janaf

БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".

венгрия

словакия

нефть, венгрия, словакия, петер сийярто, janaf