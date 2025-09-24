https://1prime.ru/20250924/siyyarto-862725171.html
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF - 24.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF
Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T17:17+0300
2025-09-24T17:17+0300
2025-09-24T17:17+0300
энергетика
нефть
венгрия
словакия
петер сийярто
janaf
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862662277.html
венгрия
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, словакия, петер сийярто, janaf
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, JANAF
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF
Сийярто: опыты показали, что JANAF не заменит "Дружбу" в нефтеснабжении Венгрии и Словакии
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
Сийярто рассказал о попытках Брюсселя запретить ему общаться с Россией