Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF
https://1prime.ru/20250924/siyyarto-862725171.html
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF
Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может...
2025-09-24T17:17+0300
2025-09-24T17:17+0300
энергетика
нефть
венгрия
словакия
петер сийярто
janaf
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
нефть, венгрия, словакия, петер сийярто, janaf
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, JANAF
17:17 24.09.2025
 
Сийярто прокомментировал шанс замены "Дружбы" хорватским JANAF

Сийярто: опыты показали, что JANAF не заменит "Дружбу" в нефтеснабжении Венгрии и Словакии

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Сийярто рассказал о попытках Брюсселя запретить ему общаться с Россией
Вчера, 14:42
 
