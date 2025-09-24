Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" на Урале - 24.09.2025
Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" на Урале
Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" на Урале - 24.09.2025, ПРАЙМ
Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" на Урале
Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:03+0300
2025-09-24T14:03+0300
банки
финансы
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e0e7334571a511f332c6f4d11beaafca.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства. Кроме того, в объединенной пресс-службе судов региона агентству сообщили, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста также в отношении Татьяны Черных, Артема Носкова и Антона Боликова. "Всем просят арест", - сообщила собеседница агентства. Бобров и Черных обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), а Боликов и Носков подозреваются в совершении данного преступления, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов. Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. Среди ответчиков по делу – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. В качестве третьих лиц по делу было привлечено более 100 человек и компаний, при этом с момента подачи искового заявления их число выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Предварительное заседание по иску состоялось 22 сентября, процесс по ходатайству представителей Генпрокуратуры был закрыт от прессы из-за наличия в гражданском деле налоговой и банковской тайн. Основные слушания по делу начнутся 29 сентября.
екатеринбург
14:03 24.09.2025
 
Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" на Урале

Следствие просит ареста для бенефициара "Корпорации СТС" Боброва на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства.
Кроме того, в объединенной пресс-службе судов региона агентству сообщили, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста также в отношении Татьяны Черных, Артема Носкова и Антона Боликова.
"Всем просят арест", - сообщила собеседница агентства.
Бобров и Черных обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), а Боликов и Носков подозреваются в совершении данного преступления, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов.
Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.
Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.
Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.
Среди ответчиков по делу – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. В качестве третьих лиц по делу было привлечено более 100 человек и компаний, при этом с момента подачи искового заявления их число выросло, а информация о некоторых из них скрыта.
Предварительное заседание по иску состоялось 22 сентября, процесс по ходатайству представителей Генпрокуратуры был закрыт от прессы из-за наличия в гражданском деле налоговой и банковской тайн. Основные слушания по делу начнутся 29 сентября.
БанкиФинансыЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
