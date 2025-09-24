Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине - 24.09.2025
Спецоперация на Украине
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине
США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя... | 24.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО. "Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News. -0-
Новости
сша, украина, скотт бессент, нато
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Скотт Бессент, НАТО
16:10 24.09.2025
 
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине

Бессент: США ни при каких обстоятельствах не намерены задействовать войска на Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО.
"Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News. -0-
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала