https://1prime.ru/20250924/ssha-862721672.html
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине
США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T16:10+0300
2025-09-24T16:10+0300
2025-09-24T16:10+0300
спецоперация на украине
сша
украина
скотт бессент
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО. "Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News. -0-
https://1prime.ru/20250924/peskov-862704195.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, скотт бессент, нато
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Скотт Бессент, НАТО
В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине
Бессент: США ни при каких обстоятельствах не намерены задействовать войска на Украине
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО.
"Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News. -0-
Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО