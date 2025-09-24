https://1prime.ru/20250924/ssha-862721672.html

В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине

В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине - 24.09.2025

В США прокомментировали вероятность использования своих войск на Украине

США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя... | 24.09.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО. "Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News. -0-

