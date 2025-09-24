Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в США за неделю по 19 сентября выросла
Добыча нефти в США за неделю по 19 сентября выросла
2025-09-24T17:38+0300
2025-09-24T17:38+0300
энергетика
нефть
сша
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, увеличилась на 19 тысяч баррелей - до 13,501 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,475 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,58 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,52 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,53 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,44 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 20 тысяч баррелей, до 13,3 миллиона баррелей в день.
сша
Новости
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
17:38 24.09.2025
 
Добыча нефти в США за неделю по 19 сентября выросла

Добыча нефти в США за неделю по 19 сентября выросла до 13,501 млн баррелей в сутки

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, увеличилась на 19 тысяч баррелей - до 13,501 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,475 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,58 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,52 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,53 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,44 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 20 тысяч баррелей, до 13,3 миллиона баррелей в день.
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
