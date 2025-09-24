https://1prime.ru/20250924/ssha-862729919.html

В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу

В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу - 24.09.2025, ПРАЙМ

В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу

США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T18:34+0300

2025-09-24T18:34+0300

2025-09-24T18:34+0300

энергетика

нефть

газ

сша

европа

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. "Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.

https://1prime.ru/20250924/tramp-862723139.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, сша, европа, дональд трамп, fox news