В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу - 24.09.2025
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. "Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
18:34 24.09.2025
 
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу

Райт: США уже сегодня готовы полностью заместить поставки российского газа в Европу

ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт.
"Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
Заголовок открываемого материала