https://1prime.ru/20250924/ssha-862729919.html
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу - 24.09.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T18:34+0300
2025-09-24T18:34+0300
2025-09-24T18:34+0300
энергетика
нефть
газ
сша
европа
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. "Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
https://1prime.ru/20250924/tramp-862723139.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, сша, европа, дональд трамп, fox news
Энергетика, Нефть, Газ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Fox News
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
Райт: США уже сегодня готовы полностью заместить поставки российского газа в Европу