Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/stubb-862746424.html
Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:44+0300
2025-09-24T23:44+0300
общество
финляндия
африка
азия
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. "Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН. По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил. "Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он. Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето. "Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
https://1prime.ru/20250924/stubb-862724615.html
финляндия
африка
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финляндия, африка, азия, оон, совбез
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, ООН, Совбез
23:44 24.09.2025
 
Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН

Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН и добавить места для Азии и Африки

© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки.
"Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН.
По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил.
"Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он.
Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето.
"Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Стубб сообщил о работе над военной частью гарантий безопасности Украины
Вчера, 17:10
 
ОбществоФИНЛЯНДИЯАФРИКААЗИЯООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала