Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
2025-09-24T23:44+0300
общество
финляндия
африка
азия
оон
совбез
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. "Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН. По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил. "Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он. Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето. "Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
