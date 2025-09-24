Суд продлил задержание и.о. гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250924/sud-862709059.html
2025-09-24T14:02+0300
2025-09-24T14:06+0300
екатеринбург
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/76690/70/766907053_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_f3993f1971b3aed8961170e6004bf51b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия. "Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья.Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.
https://1prime.ru/20250924/sud-862693036.html
екатеринбург
екатеринбург, суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, суд
14:02 24.09.2025 (обновлено: 14:06 24.09.2025)
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия.
"Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья.
Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
