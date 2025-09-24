https://1prime.ru/20250924/sud-862709059.html

Суд продлил задержание и.о. гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Суд продлил задержание и.о. гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия. "Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья.Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.

