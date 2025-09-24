На Украине забили тревогу из-за нового заявления Трампа о конфликте
Трамп на встрече с Зеленским послал сигнал Украине и ЕС
© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским послал сигнал Украине и Европе, пишет "Страна.ua".
"Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы "при помощи Европейского союза". О том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что он лишь упомянул о поставках американского оружия через НАТО. Судя по всему, речь идет об уже запущенном механизме, когда страны альянса закупают за свои деньги оружие у Вашингтона, а затем передают его Украине, уточняет издание.
"Поэтому логика Трампа вырисовывается примерно такая: "так как войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать. Хочет Зеленский воевать дальше? Верит в свои силы? Отлично. Пусть воюет сколько хочет. Главное — чтоб европейцы продолжали у американцев покупать оружие и США свои деньги не тратили", — добавляет "Страна.ua".
При этом такой вариант украинскую власть и "партию войны" в Европе не устраивает, так как им нужно, чтобы Вашингтон не наблюдал со стороны за процессом, а был в него максимально вовлечен, говорится в материале.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
