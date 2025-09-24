https://1prime.ru/20250924/tramp-862703502.html

На Украине забили тревогу из-за нового заявления Трампа о конфликте

На Украине забили тревогу из-за нового заявления Трампа о конфликте - 24.09.2025, ПРАЙМ

На Украине забили тревогу из-за нового заявления Трампа о конфликте

Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским послал сигнал Украине и Европе, пишет "Страна.ua"."Трамп сделал акцент на том, что Украина может... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:40+0300

2025-09-24T11:40+0300

2025-09-24T11:40+0300

спецоперация на украине

сша

украина

европа

владимир зеленский

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским послал сигнал Украине и Европе, пишет "Страна.ua"."Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы "при помощи Европейского союза". О том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова", — говорится в публикации.В статье отмечается, что он лишь упомянул о поставках американского оружия через НАТО. Судя по всему, речь идет об уже запущенном механизме, когда страны альянса закупают за свои деньги оружие у Вашингтона, а затем передают его Украине, уточняет издание."Поэтому логика Трампа вырисовывается примерно такая: "так как войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать. Хочет Зеленский воевать дальше? Верит в свои силы? Отлично. Пусть воюет сколько хочет. Главное — чтоб европейцы продолжали у американцев покупать оружие и США свои деньги не тратили", — добавляет "Страна.ua".При этом такой вариант украинскую власть и "партию войны" в Европе не устраивает, так как им нужно, чтобы Вашингтон не наблюдал со стороны за процессом, а был в него максимально вовлечен, говорится в материале.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862702121.html

https://1prime.ru/20250923/vengriya-862683679.html

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато