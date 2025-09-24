Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как в ЕС отреагировали на слова Трампа об Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как в ЕС отреагировали на слова Трампа об Украине
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Европейские чиновники одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico."Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.В материале отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
украина, дональд трамп, сша
Спецоперация на Украине
16:22 24.09.2025
 
На Западе раскрыли, как в ЕС отреагировали на слова Трампа об Украине

Politico: в ЕС одновременно в восторге и в ужасе от заявления Трампа об Украине

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Президент США Дональд Трамп
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Европейские чиновники одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico.

"Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.
В материале отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Спецоперация на Украине
 
 
