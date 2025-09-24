https://1prime.ru/20250924/tramp-862723139.html

На Западе раскрыли, как в ЕС отреагировали на слова Трампа об Украине

2025-09-24T16:22+0300

спецоперация на украине

украина

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Европейские чиновники одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico."Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.В материале отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

украина

сша

2025

Новости

украина, дональд трамп, сша