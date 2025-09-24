https://1prime.ru/20250924/tramp-862746605.html

Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом балансе с Бразилией, и сообщил, что собирается обсудить это на встрече с ним. "Я считаю, что он обладает ошибочной информацией о Бразилии… Он говорил о дефиците в торговле с Бразилией. За последние 15 лет у него был профицит в 410 миллиардов… Надеюсь, что за столом переговоров нам удастся восстановить необходимую гармонию между Бразилией и США", - заявил он журналистам на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться Лулой на следующей неделе на фоне торговых споров между странами.

