Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/tramp-862746605.html
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва - 24.09.2025, ПРАЙМ
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:54+0300
2025-09-24T23:54+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
дональд трамп
лула да силва
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_0:0:5758:3240_1920x0_80_0_0_f9e9aa12e3c7391be121575f8f2aa3a5.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом балансе с Бразилией, и сообщил, что собирается обсудить это на встрече с ним. "Я считаю, что он обладает ошибочной информацией о Бразилии… Он говорил о дефиците в торговле с Бразилией. За последние 15 лет у него был профицит в 410 миллиардов… Надеюсь, что за столом переговоров нам удастся восстановить необходимую гармонию между Бразилией и США", - заявил он журналистам на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться Лулой на следующей неделе на фоне торговых споров между странами.
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862639732.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_639:0:5758:3839_1920x0_80_0_0_2c75ca542658370761eb17bea0b78dbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, дональд трамп, лула да силва, оон
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Лула да Силва, ООН
23:54 24.09.2025
 
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва

Лула да Силва: Трамп ошибочно сообщил о дефиците в торговом балансе с Бразилией

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoЛула да Силва
Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Лула да Силва. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом балансе с Бразилией, и сообщил, что собирается обсудить это на встрече с ним.
"Я считаю, что он обладает ошибочной информацией о Бразилии… Он говорил о дефиците в торговле с Бразилией. За последние 15 лет у него был профицит в 410 миллиардов… Надеюсь, что за столом переговоров нам удастся восстановить необходимую гармонию между Бразилией и США", - заявил он журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Ранее Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться Лулой на следующей неделе на фоне торговых споров между странами.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
22 сентября, 22:00
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯДональд ТрампЛула да СилваООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала