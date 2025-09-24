https://1prime.ru/20250924/tramp-862746605.html
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва - 24.09.2025, ПРАЙМ
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:54+0300
2025-09-24T23:54+0300
2025-09-24T23:54+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
дональд трамп
лула да силва
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_0:0:5758:3240_1920x0_80_0_0_f9e9aa12e3c7391be121575f8f2aa3a5.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп был ошибочно информирован своей командой о якобы дефиците в торговом балансе с Бразилией, и сообщил, что собирается обсудить это на встрече с ним. "Я считаю, что он обладает ошибочной информацией о Бразилии… Он говорил о дефиците в торговле с Бразилией. За последние 15 лет у него был профицит в 410 миллиардов… Надеюсь, что за столом переговоров нам удастся восстановить необходимую гармонию между Бразилией и США", - заявил он журналистам на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться Лулой на следующей неделе на фоне торговых споров между странами.
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862639732.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_639:0:5758:3839_1920x0_80_0_0_2c75ca542658370761eb17bea0b78dbe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия, дональд трамп, лула да силва, оон
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Лула да Силва, ООН
Трамп обладает ошибочной информацией о Бразилии, заявил Лула да Силва
Лула да Силва: Трамп ошибочно сообщил о дефиците в торговом балансе с Бразилией