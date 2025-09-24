"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине

https://1prime.ru/20250924/ukraina-862685968.html

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Возможное обострение ситуации на Украине может привести к ухудшению положения для Киева и даже спровоцировать открытое столкновение между Россией и НАТО, отметил в беседе с Berliner Zeitung политолог Йоханнес Варвик. "Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.Варвик также подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейшего обострения кризиса на Украине являются переговоры.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта для обсуждения с Украиной политических аспектов урегулирования конфликта и готова работать в различных форматах. Однако российская сторона до сих пор не получила от Киева ответ на предложение, выдвинутое в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических тем. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина о проведении переговоров в Москве.

