https://1prime.ru/20250924/ukraina-862685968.html
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
Возможное обострение ситуации на Украине может привести к ухудшению положения для Киева и даже спровоцировать открытое столкновение между Россией и НАТО,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T01:36+0300
2025-09-24T01:36+0300
2025-09-24T01:36+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
нато
россия
эскалация
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Возможное обострение ситуации на Украине может привести к ухудшению положения для Киева и даже спровоцировать открытое столкновение между Россией и НАТО, отметил в беседе с Berliner Zeitung политолог Йоханнес Варвик. "Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.Варвик также подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейшего обострения кризиса на Украине являются переговоры.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта для обсуждения с Украиной политических аспектов урегулирования конфликта и готова работать в различных форматах. Однако российская сторона до сих пор не получила от Киева ответ на предложение, выдвинутое в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических тем. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина о проведении переговоров в Москве.
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862656266.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, украина, нато, россия, эскалация, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, киев, москва
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, эскалация, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, МОСКВА
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
Варвик: конфликт может обостриться, и положение Украины еще больше ухудшится
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.
Возможное обострение ситуации на Украине может привести к ухудшению положения для Киева и даже спровоцировать открытое столкновение между Россией и НАТО, отметил в беседе с Berliner Zeitung
политолог Йоханнес Варвик.
"Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.
Варвик также подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейшего обострения кризиса на Украине являются переговоры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта для обсуждения с Украиной политических аспектов урегулирования конфликта и готова работать в различных форматах. Однако российская сторона до сих пор не получила от Киева ответ на предложение, выдвинутое в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических тем.
Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина о проведении переговоров в Москве.
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ