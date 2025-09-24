Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине - 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Возможное обострение ситуации на Украине может привести к ухудшению положения для Киева и даже спровоцировать открытое столкновение между Россией и НАТО, отметил в беседе с Berliner Zeitung политолог Йоханнес Варвик. "Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.Варвик также подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейшего обострения кризиса на Украине являются переговоры.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта для обсуждения с Украиной политических аспектов урегулирования конфликта и готова работать в различных форматах. Однако российская сторона до сих пор не получила от Киева ответ на предложение, выдвинутое в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических тем. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина о проведении переговоров в Москве.
конфликт на украине, украина, нато, россия, эскалация, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, киев, москва
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, эскалация, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, МОСКВА
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине

Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ
