"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России - 24.09.2025
Спецоперация на Украине
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T04:40+0300
2025-09-24T04:40+0300
спецоперация на украине
киев
сша
украина
всу
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские ресурсы, так и территории."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — отметил он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Кроме этого, Киев лишился 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 единиц полевой артиллерии.
киев
сша
украина
киев, сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, Киев, США, УКРАИНА, ВСУ
04:40 24.09.2025
 
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России

Дэниел Дэвис: Украина проигрывает России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские ресурсы, так и территории.
"Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен вернуть все утраченные территории.

Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Кроме этого, Киев лишился 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 единиц полевой артиллерии.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
"Нет пути к победе". В США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
22 сентября, 22:12
 
Спецоперация на УкраинеКиевСШАУКРАИНАВСУ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
