https://1prime.ru/20250924/ukraina-862688094.html

"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России

"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России - 24.09.2025, ПРАЙМ

"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T04:40+0300

2025-09-24T04:40+0300

2025-09-24T04:40+0300

спецоперация на украине

киев

сша

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские ресурсы, так и территории."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — отметил он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Кроме этого, Киев лишился 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 единиц полевой артиллерии.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250922/svo-862640377.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, украина, всу