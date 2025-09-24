https://1prime.ru/20250924/ukraina-862688094.html
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T04:40+0300
2025-09-24T04:40+0300
2025-09-24T04:40+0300
спецоперация на украине
киев
сша
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube-канале Deep Dive, что Украина терпит неудачи в конфликте с Россией, теряя как людские ресурсы, так и территории."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — отметил он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Кроме этого, Киев лишился 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 единиц полевой артиллерии.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250922/svo-862640377.html
киев
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861d9052a62698b3ee94b922af161877.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, Киев, США, УКРАИНА, ВСУ
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
Дэниел Дэвис: Украина проигрывает России