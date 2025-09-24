Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, как Трамп обрек Украину на гибель
Спецоперация на Украине
В США рассказали, как Трамп обрек Украину на гибель
Американский президент Дональд Трамп поставил Украину в опасное положение, сделав заявление о её шансах вернуть утраченные территории, заявил в интервью блогеру
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп поставил Украину в опасное положение, сделав заявление о её шансах вернуть утраченные территории, заявил в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube отставной офицер разведки американской морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер.“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — подчеркнул эксперт. Риттер считает, что таким образом, американский лидер решил дистанцироваться от конфликта.По данным Министерства обороны, за прошедшую неделю ВСУ понесли потери в размере до 16 155 военнослужащих. Также они потеряли 37 танков, 199 бронетранспортеров, 12 установок для запуска и 179 единиц полевой артиллерии.
06:02 24.09.2025
 
В США рассказали, как Трамп обрек Украину на гибель

Риттер: Трамп обрек Украину на смерть, заявив, что Киев может вернуть территории

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп поставил Украину в опасное положение, сделав заявление о её шансах вернуть утраченные территории, заявил в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube отставной офицер разведки американской морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер.

Во вторник хозяин Белого дома выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.

“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — подчеркнул эксперт.
Риттер считает, что таким образом, американский лидер решил дистанцироваться от конфликта.
По данным Министерства обороны, за прошедшую неделю ВСУ понесли потери в размере до 16 155 военнослужащих. Также они потеряли 37 танков, 199 бронетранспортеров, 12 установок для запуска и 179 единиц полевой артиллерии.
