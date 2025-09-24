https://1prime.ru/20250924/ukraina-862688961.html

В США рассказали, как Трамп обрек Украину на гибель

МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп поставил Украину в опасное положение, сделав заявление о её шансах вернуть утраченные территории, заявил в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube отставной офицер разведки американской морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер.“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — подчеркнул эксперт. Риттер считает, что таким образом, американский лидер решил дистанцироваться от конфликта.По данным Министерства обороны, за прошедшую неделю ВСУ понесли потери в размере до 16 155 военнослужащих. Также они потеряли 37 танков, 199 бронетранспортеров, 12 установок для запуска и 179 единиц полевой артиллерии.

