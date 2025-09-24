https://1prime.ru/20250924/vens-862743157.html
Вэнс пригрозил России
Вэнс пригрозил России
спецоперация на украине
россия
сша
джей ди вэнс
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности", - сказал Вэнс в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
