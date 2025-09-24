Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заявил, что отсрочка санкций против NIS находится под вопросом
БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября, и даже это находится под большим вопросом. Вучич 19 сентября высказал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечению нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. "Разговор о санкциях против NIS был нелегким, я просил о продлении (отсрочки – ред.) еще на месяц или два, но хочу вам сказать, что это не будет легко. Если они случайно примут решение о продлении на месяц, это потому что вчера госсекретарь Рубио внимательно слушал наши просьбы, но видна их решимость на этот раз не отказываться от полного введения санкций, так что еще не знаю, каким будет их окончательное решение. Если случайно получим этот месяц, а я не верю, что получим, то получим его из-за этого разговора и только на месяц, и тогда нам предстоят другие проблемы", - заявил Вучич сербским журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вело агентство Танюг. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
21:31 24.09.2025
 
Вучич заявил, что отсрочка санкций против NIS находится под вопросом

Вучич: отсрочка санкций США против российско-сербской NIS находится под вопросом

Александр Вучич
Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября, и даже это находится под большим вопросом.
Вучич 19 сентября высказал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечению нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
"Разговор о санкциях против NIS был нелегким, я просил о продлении (отсрочки – ред.) еще на месяц или два, но хочу вам сказать, что это не будет легко. Если они случайно примут решение о продлении на месяц, это потому что вчера госсекретарь Рубио внимательно слушал наши просьбы, но видна их решимость на этот раз не отказываться от полного введения санкций, так что еще не знаю, каким будет их окончательное решение. Если случайно получим этот месяц, а я не верю, что получим, то получим его из-за этого разговора и только на месяц, и тогда нам предстоят другие проблемы", - заявил Вучич сербским журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вело агентство Танюг.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.
США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
Заголовок открываемого материала