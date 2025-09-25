https://1prime.ru/20250925/aes-862773869.html

Путин рассказал о планах по производству плавучих АЭС

Путин рассказал о планах по производству плавучих АЭС - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах по производству плавучих АЭС

Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T17:24+0300

2025-09-25T17:24+0300

2025-09-25T17:24+0300

энергетика

владимир путин

аэс

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862772990_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_960076ea88bf51a6328d5f69cdae1c00.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин. "Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

https://1prime.ru/20250925/putin-862772519.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, аэс, россия, москва