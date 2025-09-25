Путин рассказал о планах по производству плавучих АЭС

https://1prime.ru/20250925/aes-862773869.html
Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин. "Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
