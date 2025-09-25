https://1prime.ru/20250925/aes-862774524.html
Путин рассказал о создании дата-центров на российских АЭС
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия уже создает дата-центры на своих АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на глобальном атомном форуме. "Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем в трое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное энергоснабжение", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
