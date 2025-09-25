Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о перезапуске автозаводов, оставленных западными фирмами - 25.09.2025
Алиханов рассказал о перезапуске автозаводов, оставленных западными фирмами
Алиханов рассказал о перезапуске автозаводов, оставленных западными фирмами - 25.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о перезапуске автозаводов, оставленных западными фирмами
Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:09+0300
2025-09-25T12:09+0300
авто
россия
китай
антон алиханов
минпромторг
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/67/839166796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecd666445135c82392cc7bcf643876a7.jpg
китай
12:09 25.09.2025
 
Алиханов рассказал о перезапуске автозаводов, оставленных западными фирмами

Алиханов: все оставленные западными компаниями автозаводы в РФ были перезапущены

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории страны, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Завершая тезис про китайцев, мы же перезапустили все заводы, с которых ушли западные компании. У нас вот благодаря мерам защиты рынка и благодаря тем барьерам, которые мы возводим... и произошли первые инвестиции в 2019 году компании Haval", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также отметил, что одним из лидеров по локализации производства автомобилей является компания Chery. При этом глава Минпромторга не стал озвучивать названия некоторых партнеров, "дабы не создавать лишнего давления, лишних проблем".
"Несколько крупных игроков из Китая к нам пришли с локализационными проектами и уже выпускают автомобили. Это очень важно, конечно, и для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями", - отметил министр.
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России
