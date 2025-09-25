https://1prime.ru/20250925/argentina-862749876.html
Аргентина снова ввела пошлины на экспорт зерновых
2025-09-25T04:05+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины снова ввели пошлины на экспорт зерновых, отмененные несколько дней назад, сообщила налоговая служба страны. "Служба сообщает, что был достигнут объем в 7 миллиардов долларов, запланированный указом, поэтому возможность регистрации деклараций отменена", - говорится в сообщении. В понедельник власти Аргентины отменили до конца октября все удержания при экспорте зерновых. При этом в указе отмечалось, что послабления могут быть отменены раньше, когда в бюджет поступит от экспорта 7 миллиардов долларов. Глава американского минфина Скотт Бессент сообщил 24 сентября, что США и Аргентина ведут переговоры о валютном свопе на 20 миллиардов долларов. Кроме того, по словам Бессента, США работают с Аргентиной над тем, чтобы завершить налоговые каникулы для производителей сырьевых товаров, которые конвертируют иностранную валюту. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк Аргентины был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
