Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/ator-862779259.html
Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным
Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным - 25.09.2025, ПРАЙМ
Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным
Количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным, но Поднебесная не сможет заместить... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:08+0300
2025-09-25T19:08+0300
туризм
бизнес
китай
турция
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным, но Поднебесная не сможет заместить традиционные туристические направления - Турцию, Таиланд или Вьетнам, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Отдельные туроператоры, специализирующиеся на китайском направлении, уже фиксируют рост бронирований... Сыграет эффект низкой базы, и осенью мы увидим рекордные показатели по сравнению с прошлым годом", - сказал Мурадян в интервью изданию "Вестник АТОР". В минувший понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. При этом Мурадян подчеркнул, что КНР не заменит россиянам такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд или Вьетнам. "Следует учитывать, что инфраструктура, еда, система платежей в материковом Китае пока непривычны для российских туристов", – пояснил он. Эксперт также допустил, что основной вклад в рост турпотока внесут приграничные регионы с их шопинг-туризмом. "Вероятно, возрастет спрос на прямые перелеты в Китай, тогда как сейчас он преимущественно является транзитным направлением с возможностью длительного стоповера (длительная транзитная остановка - ред.)", – добавил он.
https://1prime.ru/20250918/yaponiya-862414825.html
китай
турция
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, китай, турция, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
19:08 25.09.2025
 
Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным

АТОР: Турпоток россиян в Китай осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным, но Поднебесная не сможет заместить традиционные туристические направления - Турцию, Таиланд или Вьетнам, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Отдельные туроператоры, специализирующиеся на китайском направлении, уже фиксируют рост бронирований... Сыграет эффект низкой базы, и осенью мы увидим рекордные показатели по сравнению с прошлым годом", - сказал Мурадян в интервью изданию "Вестник АТОР".
В минувший понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай.
При этом Мурадян подчеркнул, что КНР не заменит россиянам такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд или Вьетнам. "Следует учитывать, что инфраструктура, еда, система платежей в материковом Китае пока непривычны для российских туристов", – пояснил он.
Эксперт также допустил, что основной вклад в рост турпотока внесут приграничные регионы с их шопинг-туризмом. "Вероятно, возрастет спрос на прямые перелеты в Китай, тогда как сейчас он преимущественно является транзитным направлением с возможностью длительного стоповера (длительная транзитная остановка - ред.)", – добавил он.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию
18 сентября, 08:19
 
ТуризмБизнесКИТАЙТУРЦИЯТАИЛАНДАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала