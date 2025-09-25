Турпоток россиян в Китай осенью будет рекордным

https://1prime.ru/20250925/ator-862779259.html

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным, но Поднебесная не сможет заместить традиционные туристические направления - Турцию, Таиланд или Вьетнам, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Отдельные туроператоры, специализирующиеся на китайском направлении, уже фиксируют рост бронирований... Сыграет эффект низкой базы, и осенью мы увидим рекордные показатели по сравнению с прошлым годом", - сказал Мурадян в интервью изданию "Вестник АТОР". В минувший понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. При этом Мурадян подчеркнул, что КНР не заменит россиянам такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд или Вьетнам. "Следует учитывать, что инфраструктура, еда, система платежей в материковом Китае пока непривычны для российских туристов", – пояснил он. Эксперт также допустил, что основной вклад в рост турпотока внесут приграничные регионы с их шопинг-туризмом. "Вероятно, возрастет спрос на прямые перелеты в Китай, тогда как сейчас он преимущественно является транзитным направлением с возможностью длительного стоповера (длительная транзитная остановка - ред.)", – добавил он.

