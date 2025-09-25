https://1prime.ru/20250925/avtostat-862771847.html

"Автостат" отметил спад продаж новых авто премиум-брендов в России

Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам августа сократились на 18% в годовом выражении и составили 10,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам августа сократились на 18% в годовом выражении и составили 10,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам августа 2025 года в России было реализовано 10,3 тысячи новых машин премиум-брендов – на 18% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", - говорится в сообщении. Лидером в этом сегменте стал Exeed: продажи в августе составили 1606 машин (-55% в годовом выражении). Второе место у BMW, чьи продажи выросли на 62% и составили 1328 автомобилей. А замыкает тройку лидеров Tank с результатом в 1252 машины (-55%). Также в пятерку лидеров вошли Hongqi (1193 машины) и Lixiang (1021 штука). "Автостат" в начале сентября опубликовал отчет о продажах новых легковых автомобилей за восемь месяцев текущего года. Продажи новых легковушек в России по итогам августа составили 122,2 тысячи штук - на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин.

