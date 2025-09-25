https://1prime.ru/20250925/avtovaz-862768666.html
"АвтоВАЗ" ответил на новость о якобы сокращении производства Lada Largus
2025-09-25T15:36+0300
авто
автоваз
lada largus
промышленность
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada Largus: ежедневный план производства в октябре там не изменится по сравнению с сентябрем, сообщила пресс-служба автоконцерна. Ранее Telegram-канал Mash написал, что производство Lada Largus на заводе в Ижевске сократили вдвое, а завод перешел на четырехдневку. "Давайте "на берегу" посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре там составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет … таким же", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Уточняется, что месячный план производства Largus в октябре на несколько десятков машин больше сентябрьского. В "АвтоВАЗе" также отметили, что сравнение нынешних объемов производства с показателями четырехлетней давности, "да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях", говорит о недостаточной компетентности тех, кто этим занимается.
авто, автоваз, lada largus, промышленность
Авто, АвтоВАЗ, Lada Largus, Промышленность
