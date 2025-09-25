https://1prime.ru/20250925/avtovaz-862768666.html

"АвтоВАЗ" ответил на новость о якобы сокращении производства Lada Largus

"АвтоВАЗ" ответил на новость о якобы сокращении производства Lada Largus - 25.09.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" ответил на новость о якобы сокращении производства Lada Largus

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T15:36+0300

2025-09-25T15:36+0300

2025-09-25T15:36+0300

авто

автоваз

lada largus

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/85/842578511_40:0:3000:1665_1920x0_80_0_0_a034c16bda8e93a02e8a2ba9aa0b7340.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada Largus: ежедневный план производства в октябре там не изменится по сравнению с сентябрем, сообщила пресс-служба автоконцерна. Ранее Telegram-канал Mash написал, что производство Lada Largus на заводе в Ижевске сократили вдвое, а завод перешел на четырехдневку. "Давайте "на берегу" посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре там составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет … таким же", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Уточняется, что месячный план производства Largus в октябре на несколько десятков машин больше сентябрьского. В "АвтоВАЗе" также отметили, что сравнение нынешних объемов производства с показателями четырехлетней давности, "да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях", говорит о недостаточной компетентности тех, кто этим занимается.

https://1prime.ru/20250918/nedelya-862452924.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, lada largus, промышленность