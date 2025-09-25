Депутаты в Киргизии проголосовали за самороспуск заксобрания

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
2025-09-25T09:54+0300
2025-09-25T09:54+0300
политика
общество
киргизия
садыр жапаров
БИШКЕК, 25 сен – ПРАЙМ. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто. Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней с дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны. В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
общество , киргизия, садыр жапаров
Политика, Общество , КИРГИЗИЯ, Садыр Жапаров
09:54 25.09.2025
 
Депутаты в Киргизии проголосовали за самороспуск заксобрания

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания

© flickr.com / vlitvinov"Флаг Киргизии
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"Флаг Киргизии. Архивное фото
© flickr.com / vlitvinov
БИШКЕК, 25 сен – ПРАЙМ. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто.
Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.
Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней с дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии
19 сентября, 11:51
 
