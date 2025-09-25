https://1prime.ru/20250925/li-xiang-862758184.html

Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России

Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России - 25.09.2025, ПРАЙМ

Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России

Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T11:31+0300

2025-09-25T11:31+0300

2025-09-25T11:52+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

нами

бизнес

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о дилерском центре Li Xiang в России.Китайская компания Sinomach Auto в марте сообщила о планах по началу официальных продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. В первую очередь планировалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9. В период с 2022 по февраль 2025 года на российском рынке неофициально, согласно данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано 29,6 тысячи автомобилей Li Auto, отмечали в компании.В августе этого года Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе своего визита в Китай. В Минпромторге отмечали, что данная модель также готовится к выходу на рынок РФ.

https://1prime.ru/20250922/avto-862611235.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, минпромторг, нами, бизнес, авто, китайские авто