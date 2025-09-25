Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:31 25.09.2025 (обновлено: 11:52 25.09.2025)
 
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России

Алиханов: Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца 2025 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о дилерском центре Li Xiang в России.
Китайская компания Sinomach Auto в марте сообщила о планах по началу официальных продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. В первую очередь планировалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9. В период с 2022 по февраль 2025 года на российском рынке неофициально, согласно данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано 29,6 тысячи автомобилей Li Auto, отмечали в компании.
В августе этого года Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе своего визита в Китай. В Минпромторге отмечали, что данная модель также готовится к выходу на рынок РФ.
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В Совфеде предложили поэтапно менять в России машины с правым рулем
22 сентября, 12:28
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторгНАМИБизнесАвтокитайские авто
 
 
