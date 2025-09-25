https://1prime.ru/20250925/li-xiang-862758184.html
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России - 25.09.2025, ПРАЙМ
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России
Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:31+0300
2025-09-25T11:31+0300
2025-09-25T11:52+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
нами
бизнес
авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о дилерском центре Li Xiang в России.Китайская компания Sinomach Auto в марте сообщила о планах по началу официальных продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. В первую очередь планировалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9. В период с 2022 по февраль 2025 года на российском рынке неофициально, согласно данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано 29,6 тысячи автомобилей Li Auto, отмечали в компании.В августе этого года Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе своего визита в Китай. В Минпромторге отмечали, что данная модель также готовится к выходу на рынок РФ.
https://1prime.ru/20250922/avto-862611235.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_63521c56b2c33b025c984bd3c888dba7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, минпромторг, нами, бизнес, авто, китайские авто
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, НАМИ, Бизнес, Авто, китайские авто
Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России
Алиханов: Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца 2025 года
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о дилерском центре Li Xiang в России.
Китайская компания Sinomach Auto в марте сообщила о планах по началу официальных продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. В первую очередь планировалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9. В период с 2022 по февраль 2025 года на российском рынке неофициально, согласно данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано 29,6 тысячи автомобилей Li Auto, отмечали в компании.
В августе этого года Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе своего визита в Китай. В Минпромторге отмечали, что данная модель также готовится к выходу на рынок РФ.
В Совфеде предложили поэтапно менять в России машины с правым рулем