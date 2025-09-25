Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы МАГАТЭ выразил уверенность в выполнении Россией планов по АЭС - 25.09.2025
Замглавы МАГАТЭ выразил уверенность в выполнении Россией планов по АЭС
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений, что Россия выполнит планы по повышению у себя доли атомной генерации к середине нынешнего века, заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Выступая на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве, Чудаков напомнил, что, по планам, к середине XXI века Россия должна нарастить количество атомных энергоблоков у себя и тем самым повысить долю атомной генерации. То же самое у себя предстоит сделать Китаю, добавил он. "Что Китай и Россия выполнят свои обязательства, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул замглавы МАГАТЭ. К 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений, что Россия выполнит планы по повышению у себя доли атомной генерации к середине нынешнего века, заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Выступая на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве, Чудаков напомнил, что, по планам, к середине XXI века Россия должна нарастить количество атомных энергоблоков у себя и тем самым повысить долю атомной генерации. То же самое у себя предстоит сделать Китаю, добавил он.
"Что Китай и Россия выполнят свои обязательства, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул замглавы МАГАТЭ.
К 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.
