Минэнерго готово поддержать строительство завода на Сахалине

25.09.2025 - Строительство нефтеперерабатывающего завода на Сахалине не окупится, а вот переработка газового конденсата для получения моторных топлив перспективна, Минэнерго

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Строительство нефтеперерабатывающего завода на Сахалине не окупится, а вот переработка газового конденсата для получения моторных топлив перспективна, Минэнерго РФ готово выработать меры господдержки проекта, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. Выступая на сессии Международного Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина" он объяснил, что легкая сахалинская нефть требует строительства технологий углубления переработки, например, крекинга или гидрокрекинга. "В сегодняшних условиях, когда мы стремимся к либерализации цен, мы не живем в условиях, где отрываемся от рынка, стараемся обеспечить доступность всех видов нефтепродуктов с точки зрения их стоимости. В этих условиях завод блестящий с гидрокрекингом никогда не окупится", - сказал Рубцов. Он добавил, что переработка газового конденсата дает возможность получить керосин, дизельное топливо с низким содержанием серы, нафту. Последнюю можно экспортировать и применять в нефтехимии, а при строительстве дополнительных установок получать бензин. "В случае принятия инвестиционного решения мы готовы проработать конкретные варианты, конфигурации, и отработать их с Минфином, какие могут быть меры поддержки такого завода", - подчеркнул Рубцов. Также он добавил, что, в целом, для формирования нефтепереработки Дальнего Востока перспективно развитие сахалинского производства топлива из газового конденсата, а также расширение двух действующих НПЗ - в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Замминистра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов, выступая на сессии, заявил, что "Газпром" уже завершает разработку обоснования инвестиций в проект производства жидких топлив из газового конденсата. Согласно презентации Ризванова, сырьевой базой завода может стать газовый конденсат с Южно-Киринского месторождения с возможностью вовлечения нефти с проекта "Сахалин-2". Ежегодно на проекте производиться может от 200 до 400 тысяч тонн авиакеросина, от 360 до 480 тысяч тонн дизтоплива, до 100 тысяч тонн судового топлива и до 2 миллионов тонн нафты.

