Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году
Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году - 25.09.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году
25.09.2025
2025-09-25T15:48+0300
2025-09-25T15:48+0300
2025-09-25T15:48+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Новости
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию