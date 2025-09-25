Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году
Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году
2025-09-25T15:48+0300
спецоперация на украине
россия
общество
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
россия, общество
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество
15:48 25.09.2025
 
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала