https://1prime.ru/20250925/minoborony-862768955.html

Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году

Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году - 25.09.2025, ПРАЙМ

Минобороны рассказало о площади освобожденных территорий в 2025 году

Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T15:48+0300

2025-09-25T15:48+0300

2025-09-25T15:48+0300

спецоперация на украине

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_adab0cd08a6d493d30e2aac70987d6d6.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862700044.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество