Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
25.09.2025
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине.
2025-09-25T19:30+0300
2025-09-25T19:30+0300
2025-09-25T19:30+0300
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине. "Страны НАТО разочаровали в этом плане... Они покупают много оружия, и я полагаю, что они отдают его Украине", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолеты F-35.
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
Трамп заявил, что НАТО разочаровало его продолжением закупок российской нефти