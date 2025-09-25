https://1prime.ru/20250925/nato-862788564.html
Генсек НАТО призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть
2025-09-25T23:32+0300
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Необходимо усилить давление на страны НАТО, которые покупают российскую нефть, это делают Турция, Венгрия и Словакия, хотя могут найти как нефть, так и газ в других "частях мира", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Они тоже часть НАТО. Турция, а еще Венгрия и Словакия, они, конечно, могут найти это в других частях мира, рынки нефти и газа.., потому что российские не такие дорогие... Мы действительно должны усилить давление на страны, покупающие нефть", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
