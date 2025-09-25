https://1prime.ru/20250925/neft-862751951.html

Нефть дешевеет в четверг утром

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на возможном ослаблении сезонного спроса на черное золото и росте предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,41% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 64,7 доллара. "Похоже, что нефть достигает своего предела на фоне ослабления сезонного спроса и увеличения поставок со стороны ОПЕК+ в четвертом квартале. Недавний рост, похоже, обусловлен скорее рыночными настроениями, чем фундаментальными факторами", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). По словам эксперта, если на рынке не произойдет "нового шока", цена на нефть марки Brent, вероятно, будет колебаться с небольшим уклоном в сторону понижения. Помимо этого, откат цен может быть связан с опасениями избыточного объема сырья на нефтяном рынке, их "подогревает" возможность возобновления поставок из Курдистана, отметила Садчева. Ранее агентство Рейтер сообщило, что запланированная на вторник сделка о восстановлении экспорта нефти из Курдистана через Турцию была приостановлена, так как две компании - DNO и Genel Energy - потребовали гарантий погашения их долгов. В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта примерно 230 тысяч баррелей нефти в сутки из Курдистана на мировой рынок через Турцию.

